В Украине не могут ввести чрезвычайное положение: у Зеленского дали ответ [ Редактировать ]
Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.
По ее словам, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.
"Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", - заявила Ковалив.
В то же время, заместитель председателя ОП не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может измениться за несколько дней.
"На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", - отметила она.
Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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