В каких областях зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, были названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине уже 84 случая заражения коронавирусом.
Ситуация в областях такая:
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
- г. Киев - 29 случаев;
- Киевская область - 15 случаев, из них 10 в течение последней суток;
- Львовская область - 2 случая;
- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 в течение последних суток;
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный);
- Черкасская область - 1 случай.
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