На данный момент за рубежом на лечении находится 21 украинец с коронавирусом. Об этом сообщает МИД.

За сутки их количество выросло на трех человек - все заболели в Омане.

В частности, лечение походят:

в Германии - 5 человек

в Доминиканской Республике - 4

в Омане - 3

в Италии, Польше и ОАЭ - по 2

в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.

При этом 6 граждан Украины, инфицированных коронавируса, выздоровели: четверо в Японии и по одному - в Италии и Польше.

На карантине за рубежом находится 151 граждан Украины, в частности,:

в Польше - 105

в Бразилии - 16

во Вьетнаме - 8

в Германии - 7

в ОАЭ - 3

в Австралии, Молдове и США - по два

в Нидерландах, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.

Три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса - все в Италии.

По данным МИД, 72305 наших сограждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений.

Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.