За границей еще трое украинцев заразились коронавирусом [ Редактировать ]
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На данный момент за рубежом на лечении находится 21 украинец с коронавирусом. Об этом сообщает МИД.
За сутки их количество выросло на трех человек - все заболели в Омане.
В частности, лечение походят:
- в Германии - 5 человек
- в Доминиканской Республике - 4
- в Омане - 3
- в Италии, Польше и ОАЭ - по 2
- в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.
- При этом 6 граждан Украины, инфицированных коронавируса, выздоровели: четверо в Японии и по одному - в Италии и Польше.
На карантине за рубежом находится 151 граждан Украины, в частности,:
- в Польше - 105
- в Бразилии - 16
- во Вьетнаме - 8
- в Германии - 7
- в ОАЭ - 3
- в Австралии, Молдове и США - по два
- в Нидерландах, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.
Три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса - все в Италии.
По данным МИД, 72305 наших сограждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений.
Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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