Польские медики записали видео в популярном ресурсе TikTok о правильном обращении с использованными масками и перчатками.

Об этом сообщает UN.

Видео было опубликовано польским дипломатом в Twitter.

А для того чтобы защитится от коронавируса есть несколько простых советов:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция -1,5 метра;

Не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

Термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Читайте также, ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса. Уже насчитывается 300 тысяч случаев.