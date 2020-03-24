Медицина в тренде: врачи записали TikTok об утилизации масок [ Редактировать ]
Фото: вирус/ Газета.ру
Польские медики записали видео в популярном ресурсе TikTok о правильном обращении с использованными масками и перчатками.
Об этом сообщает UN.
Видео было опубликовано польским дипломатом в Twitter.
Właśnie takpic.twitter.com/UIJ9Llm8kP— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) March 20, 2020
А для того чтобы защитится от коронавируса есть несколько простых советов:
- Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция -1,5 метра;
- Не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
- Термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
- В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
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