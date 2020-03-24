Меланія Трамп отримала негативний результат тесту на коронавірус [ Редактировать ]
Перша леді США здала тест на коронавірус. COVID-19 у неї не виявлено. Меланія Трамп була на зустрічі з делегацією з Бразилії, один із членів якої виявився інфікованим.
Дональд Трамп здав тест на коронавірус тиждень тому, Його результат також негативний. Нагадаю, раніше інфекцію підхопили двоє американських конгресменів та співробітник палати віцепрезидента.
по теме
Меланія Трамп здала тест на коронавірус
Перша леді США здала тест на коронавірус. COVID-19 у неї не виявлено. Меланія Трамп була на зустрічі з делегацією з Бразилії, один із членів якої виявився інфікованим
У США встановили рекорд заражень коронавірусом за добу
Після Італії країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США, Іспанія, Німеччина та Іран. У Сполучених Штатах новий антирекорд - понад 14 з половиною тисяч інфікованих за добу
У сотрудника офиса вице-президента США выявили коронавирус
Трамп не контактировал с инфицированным в последнее время
"Залишайтеся вдома і будьте здорові": Володимир Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський цього тижня майже щоденно виступає зі зверненнями до народу, інформуючи про боротьбу з поширенням коронавірусу. Ось що президент сказав сьогодні
Український літак направиться до Китаю за тестами і медобладнанням - Володимир Зеленський
В Україні перша людина одужала від коронавірусу. Чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було діагностовано коронавірус, вилікувався і повертається додому