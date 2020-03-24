Боротьба зі сміттям та коронавірусом. Одразу дві добрі справи роблять ченці тайського храму. Завдяки нанотехнологіям вони виробляють захисні маски з пластикових відходів. Що з того виходить - знає Ольга Жидецька.

Відомий своїми інноваційними ідеями буддійський храм Чак Даенг, неподалік Бангкоку, переорієнтовує виробництво. Замість виготовлення екоодягу з перероблених пластикових відходів, ченці розгорнули повномасштабне пошиття захисних масок.

Попит на них в Таїланді величезний. Країна стала одним з епіцентрів стрімкого поширення COVID-19 у Південно-Східній Азії. Тож мешканці монастиря вирішили не лишатися осторонь глобальної проблеми.

Праном Тхаммаланкало, абат:

Ідея виготовляти звичайні одноразові маски виникла через екологічну кризу. На початку минулого року через смог люди були змушені прикривати обличчя. Тоді я вирішив: оскільки наш храм уже оснащений нанотехнологіями, чому б не виробляти водонепроникні захисні маски для людей?

Для виготовлення тканини з пластикового сміття непотріб звозять звідусіль. Щомісяця близько 15 тонн. Пластик подрібнюють і, поєднавши з бавовняними волокнами, витягують у нитки. З них тчуть цілком звичайне полотно. У маски всередину вставляють спеціальну мембрану: вона стримує проникнення часточок вірусу крізь тканину. На поверхні ж монахи каліграфічним почерком виводять захисні слова-обереги.

Чамнанвей Суттіяно, майстер з виготовлення талісманів:

Напис на масці - це старовинне і дуже шановане заклинання, яке провидці та ченці здавна використовували, щоб лікувати людей від хвороб. Тому я й вирішив розмістити його на захисних масках.

Щоправда, монахи визнають: додатковий захист такі написи забезпечують лише тим, хто в них щиро вірить. І радять усім суворо дотримуватися заповідей Будди та правил особистої гігієни.