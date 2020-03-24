В Украине для выявления коронавируса три компании разработали тест-системы. Они же получили разрешение на их производство. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет УНН.

"Мы поддерживаем отечественного производителя и безусловно мы поддерживаем научно-исследовательские институты, которые предлагают свои разработки для повышения способности государства, в том числе по вопросам разработки диагностических тест-систем. Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства", - сказал Кузин.

По его словам, пока неизвестно, какой будет процент использования отечественного продукта по сравнению с теми тест-системами, которые передаются в страну из-за рубежа.

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