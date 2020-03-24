Шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась коронавирусом Covid-19 после поездки в Европу. Об этом девушка заявила в интервью New Scientist.

По словам активистки, она и ее 50-летний отец начали испытывать симптомы, характерные для инфицированных. Тунберги совершили поездку до того, как власти ряда европейских стран существенно ограничили передвижения граждан по своим территориям из-за пандемии коронавируса.

Грета подчеркнула, что ни ее, ни ее отца не проверяли на коронавирус, так как в Швеции сейчас на новую инфекцию тестируют только людей с самыми серьезными симптомами, а также представителей групп населения, наиболее уязвимых для коронавируса.

Тем не менее экоактивистка приняла решение самоизолироваться сразу после возвращения в Швецию.

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