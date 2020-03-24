Во вторник, 24 марта, в Броварах официально подтвердили случай заболевания коронавирусом у 21-летней девушки. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

По его словам, коронавирус был официально подтвержден лабораторным исследованием. Девушка была госпитализирована с подозрением на COVID-19 вчера, 23 марта в инфекционное отделение в Броварах.

"Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - сообщил Сапожко.

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