Жительница Ирпеня, которую 24 марта госпитализировали с коронавирусной инфекцией в больницу в Белой Церкви, стала мамой - родила мальчика. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика.

Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600. Маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине", - сообщил чиновник.

Напомним, что вчера, 24 марта, полиция Ирпеня оцепила многоквартирный дом в Ирпене, в котором проживает женщина, у которой оказались положительными тесты на вирус COVID-19. Городские власти пообещали, что дезинфицируют весь жилой комплекс.