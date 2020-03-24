Под Киевом беременная заразилась коронавирусом [ Редактировать ]
В Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене. Об этом говорится в сообщении первого заместителя и.о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.
Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирование коронавирусом.
"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", - говорится в сообщении.
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