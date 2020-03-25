Сполучені Штати можуть стати новим осередком пандемії. Про це застерігають у ВООЗ. За останню добу 13 тисяч нових випадків. А в трьох штатах розгорнули Нацгвардію, Нью-Йорк на суворому карантині. Як живе Америка в режимі надзвичайного стану - в наступному сюжеті

Головна площа Америки. Завжди велелюдна Таймс-сквер - спорожніла. Від вечора неділі Нью-Йорк і місто, і весь штат - "на паузі". Залишати оселю можуть лише ті, хто зайнятий у життєво важливих сферах. Іншим на вулицю можна виходити лише по ліки чи продукти. При цьому, триматися треба на відстані двох метрів одне від одного. Втім, влада Нью-Йорка запевнила: громадський транспорт працюватиме без перебоїв.

Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк:

Окрім вірусу, доводиться боротися ще й зі страхом. Я говорив зі знайомим бізнесменом. Здавалося б, розумна людина. Та він панікував - був переконаний, що місто повністю зачинять на карантин, а на дорогах стоятимуть блокпости. А я йому сказав: якби це планувалося, я б точно знав. Таких заходів не буде.

Штат Нью-Йорк - епіцентр епідемії у США. Хворих там більше, ніж у Британії чи Південній Кореї - понад 15 тисяч. Що три доби число інфікованих подвоюється. Пік епідемії очікують за два тижні. Та, за словами губернатора, до такого медична система не готова.

Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк:

У мене 75 тисяч ліжкомісць, тоді як треба 110 тисяч. Є 13 тисяч місць у відділеннях інтенсивної терапії, а необхідно 37 тисяч. Апаратів штучної вентиляції легень - 6 тисяч, а треба вп'ятеро більше.

Подібні проблеми й в інших штатах. Губернатори скаржаться, що доводиться конкурувати за медикаменти. До федерального уряду звернулися по термінову допомогу. Дональд Трамп оголосив зонами лиха штати Нью-Йорк, Вашингтон і Каліфорнію. Вони від спалаху Covid-19 постраждали найбільше. На ці території введуть Нацгвардію - військові розгортатимуть медичні пункти, роздаватимуть маски, халати, респіратори.

Дональд Трамп, президент США:

Хочу запевнити американців, що ми робимо все можливе для боротьби з невидимим ворогом. Ми у стані війни - в прямому сенсі цього слова.

Американці ж, схоже, слова президента сприйняли буквально. Люди масово купують зброю - і у спеціалізованих крамницях, і в Інтернеті. Порівняно з минулим роком попит зріс удвічі. Соціологи пояснюють: жителі США більше не покладаються на поліцію, адже правоохоронці оголосили про скорочення рейдів через епідемію. Тож американці готуються захищатися від злочинців самотужки. А до боротьби з вірусом американський уряд залучив IT-гігантів. Вони нададуть розробникам вакцин доступ до суперкомп'ютерів, щоб необхідні розрахунки можна було робити швидше.