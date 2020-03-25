В четверг, 26 марта, погода в Украине останется холодной. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +8…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +9…+14 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +10…+15 градусов.

Ранее мы писали о том, что непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов.