Погода на 26 марта: что обещают синоптики [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, погода в Украине останется холодной. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +8…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +9…+14 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +9…+15 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +10…+15 градусов.
Ранее мы писали о том, что непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов.
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