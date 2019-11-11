Жена популярного украинского музыканта Дмитрия Монатика, Ирина Демичева, в последнее время стала все чаще делиться с подписчиками моментами из жизни. Так, на этот раз Ирина предстала в тематической зоне парка Universal Studios в Голливуде недалеко от Лос-Анджелеса.

Кадр жена Монатика опубликовала в Instagram. Девушка предстала в коротком зеленом платье. "В гостях у Гарри Поттера", - подписала фото Ирина.

Поклонники отметили хорошее чувство стиля Демичевой: "Какая крутая!", "Ого, невероятная", "Какое красивое платье!".

Ранее сообщалось, что популярная российская певица Глюкоза, которая недавно шокировала пышными формами, опубликовала новое фото в Instagram.