Жена Монатика поразила фото в коротком платье [ Редактировать ]
Жена популярного украинского музыканта Дмитрия Монатика, Ирина Демичева, в последнее время стала все чаще делиться с подписчиками моментами из жизни. Так, на этот раз Ирина предстала в тематической зоне парка Universal Studios в Голливуде недалеко от Лос-Анджелеса.
Кадр жена Монатика опубликовала в Instagram. Девушка предстала в коротком зеленом платье. "В гостях у Гарри Поттера", - подписала фото Ирина.
Поклонники отметили хорошее чувство стиля Демичевой: "Какая крутая!", "Ого, невероятная", "Какое красивое платье!".
Ранее сообщалось, что популярная российская певица Глюкоза, которая недавно шокировала пышными формами, опубликовала новое фото в Instagram.
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