В четверг, 26 марта, в Испании зафиксировали снижение показателя смертности от коронавируса впервые за неделю. Об этом пишет испанское издание El Pais.

Сообщается, что за минувшие сутки в Испании умерли 655 зараженных, а с начала эпидемии зафиксировано 4089 смертей. При этом число зараженных превысило 56 тысяч, суточный прирост составил более 8,5 тыс.

Напомним, за сутки до этого в Испании от коронавируса умерли 738 человек.

Ранее мы писали, что в Италии замедлился рост смертности от коронавируса.

А также у вице-премьера Испании подтвердили коронавирус.