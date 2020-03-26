В Испании снизилась смертность от Covid-19 [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, в Испании зафиксировали снижение показателя смертности от коронавируса впервые за неделю. Об этом пишет испанское издание El Pais.
Сообщается, что за минувшие сутки в Испании умерли 655 зараженных, а с начала эпидемии зафиксировано 4089 смертей. При этом число зараженных превысило 56 тысяч, суточный прирост составил более 8,5 тыс.
Напомним, за сутки до этого в Испании от коронавируса умерли 738 человек.
Ранее мы писали, что в Италии замедлился рост смертности от коронавируса.
А также у вице-премьера Испании подтвердили коронавирус.
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