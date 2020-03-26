В четверг, 26 марта, в Киеве еще у шести человек подтвержден диагноз коронавирус. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом количество зарегистрированных больных в городе составляет 40 человек.

Тем временем, в Тернопольской области подозревают коронавирус у еще 14 человек

В Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом. Об этом сообщает государственное управление "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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