Во Львовской области у 119 человек подозревают коронавирус [ Редактировать ]
Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще четыре человека, всего в области с подозрением на Covid-19 находится 119 человек. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации в Facebook.
Сообщается, что четыре новых случая подозрения зафиксированы у жителей Львова и Жововского района. По состоянию на 17:00 26 марта в области с подозрением на коронавирус обратились 148 человек, у 29 из них диагноз не подтвердился.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - сообщили в ОГА.
Ранее сообщалось, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.
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