Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще четыре человека, всего в области с подозрением на Covid-19 находится 119 человек. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что четыре новых случая подозрения зафиксированы у жителей Львова и Жововского района. По состоянию на 17:00 26 марта в области с подозрением на коронавирус обратились 148 человек, у 29 из них диагноз не подтвердился.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - сообщили в ОГА.

Ранее сообщалось, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.