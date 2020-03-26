В четверг, 26 марта, стало известно, что Кабинет министров внес изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Соответствующая информация обнародована на правительственном портале.

Постановлением отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.

Вместо этого Кабмин установил, что в трамвае, троллейбусе и автобусе допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.

В соответствии с постановлением, продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Ранее мы писали, что Закарпатье закрыает половину трасс.