Кабмин увеличил допустимое число пассажиров в общественном транспорте [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, стало известно, что Кабинет министров внес изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Соответствующая информация обнародована на правительственном портале.
Постановлением отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.
Вместо этого Кабмин установил, что в трамвае, троллейбусе и автобусе допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.
В соответствии с постановлением, продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.
Ранее мы писали, что Закарпатье закрыает половину трасс.
по теме
В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом возросло до восьми человек
ВНО-2020: в МОН изменили сроки проведения тестирования
В МОН сделали важное заявление
Доставка продуктов на дом: ТОП лучших онлайн-сервисов
Все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии
Украинцев эвакуируют из России на спецпоезде
Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек
За украинцами на самоизоляции будут следить - МВД
Полицейские будут выборочно проверять соблюдения карантина тех, кто ушел на самоизоляцию