Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая тайком ввозила в нашу страну лекарства для онкобольных и экспресс-тесты для диагностики вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Медпрепараты и экспресс-тесты доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля и без всякой разрешительной документации. Их прятали в контейнерах с одеждой.

"Такая транспортировка не позволяло соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан", - пишут на сайте ведомства.

В СБУ называют лекарства "некачественными", а экспресс-тесты для диагностики коронавируса - "фальшивыми". Их хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице. Препараты для лечения онкозаболеваний и экспресс-тесты для COVID-19 продавали через интернет и непосредственно нуждающимся из рук в руки.

В ходе спецоперации оперативники изъяли лекарств и тестов почти на 1 миллион гривен.