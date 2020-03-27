Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко советует не отчаиваться из-за закрытия салонов красоты и барбершопов в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Он нашел выход из ситуации и призвал на период карантина и в любой ситуации искать позитив.

"Продумай свой карантинный имидж", - призывает ПТП.

Ранее рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Также мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов.