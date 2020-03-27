Потап посоветовал всем украинцам сбрить волосы (видео) [ Редактировать ]
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко советует не отчаиваться из-за закрытия салонов красоты и барбершопов в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
Он нашел выход из ситуации и призвал на период карантина и в любой ситуации искать позитив.
"Продумай свой карантинный имидж", - призывает ПТП.
Ранее рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Также мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов.
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