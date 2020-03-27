В пятницу, 27 марта, в Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса. Положительный результат во время прохождения экспресс-теста показала жительница Кременчуга.

Об этом заявил мэр Кременчуга Андрей Малецкий в Facebook.

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"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина ", - говорится в сообщении.

По словам мэра, для подтверждения диагноза образцы анализов отправлены в референс-лабораторию Киева.

Также отмечается, что образцы крови пациентки еще дважды протестируют в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако официальные результаты будут известны лишь после лабораторного исследования в Киеве.

Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области подтвердились еще два случая коронавируса.

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