Первый случай коронавируса зафиксировали в Полтавской области [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, в Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса. Положительный результат во время прохождения экспресс-теста показала жительница Кременчуга.
Об этом заявил мэр Кременчуга Андрей Малецкий в Facebook.
"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина ", - говорится в сообщении.
По словам мэра, для подтверждения диагноза образцы анализов отправлены в референс-лабораторию Киева.
Также отмечается, что образцы крови пациентки еще дважды протестируют в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако официальные результаты будут известны лишь после лабораторного исследования в Киеве.
Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области подтвердились еще два случая коронавируса.
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