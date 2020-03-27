В Китае полицейские могут опознать инфицированного коронавирусом, взглянув на него при помощи смарт-очков, которые анализируют температуру тела человека на расстоянии до одного метра и определяют наличие лихорадки.

Об этом пишет South China Morning Post.

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"Анализ температуры осуществляется встроенным в очки тепловизором. Когда встроенный искусственный интеллект гаджета распознает больного, он направляет автоматический сигнал персоналу и делает об этом запись в журнале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пару минут эти очки могут проверить температуру у нескольких сотен людей.

Очки разработала компания Rokid, и сейчас они проходят тестирование в городе Ганьчжоу. Компания раздала комплекты местному бюро безопасности, а также дорожной полиции. Также очки получила дорожная полиция соседних городов Хучжоу и Чучжоу.

Ранее сообщалось, что СБУ изъяла огромную партию контрабандных тестов для диагностики коронавируса. Также начальник полиции Киева заразился коронавирусом.