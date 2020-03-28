"Це спроба лікувати чуму аспірином", - Гройсман про зміни до бюджету [ Редактировать ]
Запропоновані Урядом України зміни до Державного бюджету на 2020 рік – без чіткого плану дій і з очевидним урізанням важливих видатків, передусім місцевих бюджетів, виглядають, як спроба лікувати середньовічну чуму аспірином. Про це в ефірі одного з загальнонаціональних каналів сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.
"Я проаналізував зміни до бюджету і не знайшов там жодної зрозумілої логіки. Є пропозиції, але немає плану боротьби з вірусом і кроків до зростання економіки, - сказав Володимир Гройсман. - Якщо немає плану, то це виглядає, як лікування чуми аспірином. Ви уявляєте собі, що в жодній громаді не знають, куди йти?".
За словами Гройсмана, сьогодні державі важливо втримати ситуацію, не допустити дефолту, який однозначно стане причиною глибокої і тривалої кризи. Для цього потрібно виконати певні внутрішні завдання і посилити співпрацю з кредиторами - Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та фінансовими інституціями Євросоюзу.
Одним з таких внутрішніх завдань Гройсман назвав допомогу місцевому самоврядуванню і відхід від політики централізації коштів, а також посилення соціального захисту людей, які через карантин позбавлені заробітку.
"Ключові позиції по бюджету – акумуляція ресурсів для боротьби з коронавірусом, забезпечення стабільності національної валюти, мінімізація наслідків світової економічної кризи, а також соціальний аспект, - сказав Володимир Гройсман. – Я запропонував, щоб людям, які втратили роботу, організували державну підтримку на рівні мінімальної зарплати. Ресурси для цього є. Індексація пенсій – вона буде десь в травні, хоча мала відбутися 1 березня. Я наголошую – не треба відтягувати! По місцевим бюджетам – їх треба підтримати, а не забирати у них кошти!".
Гройсман зазначив, що наразі обсяг золотовалютних резервів становить близько 25 млрд дол. "І це кошти, які можна використовувати для насичення економіки", - підкреслив політик.
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