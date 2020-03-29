Президент Украины Владимир Зеленский потребовал обеспечить население средствами дезинфекции и индивидуальной защиты от коронавируса. Такое заявление прозвучало на видео-совещании представителей Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает Офис главы государства.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", – подчеркнул Зеленский.

В совещании, которое проводилось с помощью средств связи, приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба и СНБО. Обсуждалась нынешняя ситуация с COVID-19 в Украине и меры, принимаемые нашим государством для предотвращения распространения коронавируса.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за товарами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупок неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытия еще нескольких самолетов", – сообщил глава государства.

Президент Украины обсудил с руководителями министерств и ведомств изменения, которые придется внести государственный бюджет на 2020 год. Речь шла об урезании ряда статей расходов, чтобы перенаправить средства на борьбу с эпидемией коронавируса.