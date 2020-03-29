В Украину прибыл самолет из Китая с защитной экипировкой для медиков [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" прибыл самолет из Китая с грузом защитной медицинской экипировки. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины, - написал чиновник.
Индивидуальные средства защиты в первую очередь получат те, от кого зависит судьба и здоровье страны: врачи, полицейские и военные.
В ночь на понедельник, 30 марта, из КНР в Украину прибудут 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса. В то же время самолет вновь вылетит в Китай за новой первой дефицитных медицинских товаров.
"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", - сообщил Кирилл Тимошенко.
по теме
Те же, что и в Украине: Испания вернула Китаю "бракованные" тесты на коронавирус
В пятницу, 27 марта, Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус
Коронавірус почав вражати українських лікарів
На Тернопільщині цілий район може залишитися без медиків - вони контактували з хворою на коронавірус та не використовували спеціальні засоби захисту
В Украину завезут вторую партию тестов на коронавирус из Китая - ОП
Кроме того, этот рейс доставит 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов
Українські військові передали гуманітарну допомогу у Нижнянський психоневрологічний диспансер
Нижнянський психоневрологічний диспансер розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту - періодично тут чути вибухи. 155 пацієнтів потребують особливої уваги, але попри близькість до лінії фронту та протикоронавірусні заходи, про цих людей не забувають
До Львова прибула гуманітарна допомога з Китаю
Військовослужбовці привезли медичні маски різного ступеня захисту, захисні костюми та тести на виявлення коронавірусної інфекції - всього близько 4 тонн вантажу