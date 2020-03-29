В аэропорту "Борисполь" прибыл самолет из Китая с грузом защитной медицинской экипировки. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины, - написал чиновник.

Индивидуальные средства защиты в первую очередь получат те, от кого зависит судьба и здоровье страны: врачи, полицейские и военные.

В ночь на понедельник, 30 марта, из КНР в Украину прибудут 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса. В то же время самолет вновь вылетит в Китай за новой первой дефицитных медицинских товаров.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", - сообщил Кирилл Тимошенко.