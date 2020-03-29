В Одесі справжня битва розгортається між колишнім подружжям: мати не дозволяє батькові бачитись з дитиною. Чому чоловік вимушений звернутися до мас-медіа - дивіться далі.

Історія Павла та Ксенії Мараховських починалася красиво: любов, весілля, народження сина Ернеста. Згодом у чоловіка стосунки зіпсувалися як з дружиною, так і з тещею Елеонорою. А одного дня шлюб взагалі зруйнувався.

Павло розповідає: тоді жінки зненацька влаштували скандал, штовхали його по квартирі, знімали все на відео нібито намагаючись спровокувати, але йому - і це є на кадрах - вдалося уникнути бійки. Втім, теща заявила: Павло зламав їй три ребра.

Павло Мараховський, батько дитини:

В конце мая мне позвонил участковый и, собственно говоря, сказал, что на меня написали заявление о нанесении средней тяжести телесных повреждений. Я был в шоке, я помню, у меня руки начали дрожать, потому что никогда такого не было прецедента.

Власне, відтоді вже півтора року триває судова тяганина, а Павло марно намагається побачити сина. Адвокат чоловіка розповідає: факт побиття теща Елеонора довести поліції так і не змогла: кримінальне провадження було закрито за відсутністю складу злочину. Ба більше:

Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:

В рамках этого уголовного дела была проведена психологическая экспертиза тех кадров, тех видеосъемок, которые предоставили сами потерпевшие, как они себя считали и было установлено, что агрессорами в данной ситуации выступают именно они.

Але від жінок на адресу Павла посипалися нові звинувачення: і в поганому поводжені з дитиною, і навіть у зловживанні наркотиками. Аби спростувати все це, чоловік пройшов відповідну мед-експертизу, а на телебачення звернувся, тому що в інших засобах інформації йому навіть не надали слова, тож конфлікт був висвітлений однобоко.

Павло Мараховський, батько дитини:

Учитывая то, что две женщины рассказывают подобную историю, оно создает очень неправильное впечатление, однобокое создает впечатление, что я прям монстр во плоти. То есть по факту не существует моего мнения и не существовало до сих пор. Хотелось бы высказаться и представить равно факты.

За заявою Павла, опікунська рада вирішила, що він має право бачити Ернеста протягом чотирьох годин на тиждень. Але Ксенія відмовилась це виконувати. Тоді чоловік звернувся до суду та виграв справу. Але знов ж таки: навіть із залученням виконавчої служба мати відмовляється допускати батька до дитини.

Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:

Алименты, которые хочет Ксения, они говорят о том, что существуют меркантильные абсолютно такие, знаете, иждивенческие цели.

Павло Мараховский, батько дитини:

Где они находятся, где они проживают - я не знаю, могу лишь только догадываться, знаю лишь то, что они скрываются и скрывают сына.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження по факту невиконання Ксенією рішення суду.

Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:

Нельзя решить эту проблему, нельзя сделать счастливым ребенка, если родители не сядут за стол переговоров и не разберут свои ситуации. Сама. Без мам, пап, бабушек, дедушек.

Водночас сторона Павла постійно пропонує жінці нарешті сісти за стіл перемовин та не псувати життя дитині.