В воскресенье, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета. Об этом он сообщил в своем видео обращении.

По словам президента, секвестр госбюджета был существенно переработан.

"Сейчас благодаря совместной работе правительства, парламента и Офиса президента он был существенно переработан. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства госпредприятий. Никакой гривны не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины. Будет увеличено выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Поэтому их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой ", - отметил президент.

При этом он добавил, что по окончанию карантина все расходы будут возвращены.

Максимально, как это возможно, правительство сохранило расходы на культуру, образование и спорт. Далеко не все удалось сохранить, это временная экономия. Только на время карантина. После его окончания расхода будут возвращены.

Напомним, проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые Верховная Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании 30 марта, предусматривает урезание финансирования Министерств культуры, спорта и Общественного телевидения.