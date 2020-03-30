В связи с пандемией коронавируса Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона №3279 о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" был зарегистрирован в воскресенье, 29 марта.

Сейчас его текст отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Наопмним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета.