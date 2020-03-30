Госбюджет-2020: Кабмин внес в Раду изменения [ Редактировать ]
В связи с пандемией коронавируса Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Проект закона №3279 о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" был зарегистрирован в воскресенье, 29 марта.
Сейчас его текст отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Наопмним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета.
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