Полуобнаженная Леся Никитюк взбудоражила сеть новым видео [ Редактировать ]
Популярная телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым забавным видео. Видеоролик она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.
На видео Никитюк под музыку убирает в доме, натирая до блеска зеркало, пол и даже собаку.
"А как вы убираете?", - написала она.
Подписчиков заинтриговала концовка видео, где оголенную телеведущую натирает мочалкой какая-то девушка.
"Неожиданная концовка", "Особенно нравится, как вас моет филиппинка", - написали в комментариях фанаты.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала снимком из Китая. Также читайте о том, что Монатик показал, как проводит время на карантине.
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