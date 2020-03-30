Популярная телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым забавным видео. Видеоролик она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.

На видео Никитюк под музыку убирает в доме, натирая до блеска зеркало, пол и даже собаку.

"А как вы убираете?", - написала она.

Подписчиков заинтриговала концовка видео, где оголенную телеведущую натирает мочалкой какая-то девушка.

"Неожиданная концовка", "Особенно нравится, как вас моет филиппинка", - написали в комментариях фанаты.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала снимком из Китая. Также читайте о том, что Монатик показал, как проводит время на карантине.