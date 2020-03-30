В понедельник, 30 марта, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране вводится комендантский час из-за коронавируса, что означает запрет на передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра. Об этом сообщает "Грузия Online".

Режим так называемого "полного карантина" был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра... На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра", - заявил Гахария.

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