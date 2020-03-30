Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся в нашей стране. Podrobnosti.ua собрали свежие новости о заболевших и жертвах опасного вируса.
Зараженные
За сутки было зарегистрировано 73 новых случаев заражения коронавирусом. По статистике МОЗ, в общем насчитывается 548 официально подтвержденных случая инфицирования Covid-19 в Украине.
Жертвы
Всего в Украине официально подтверждено 13 случаев летального исхода от коронавируса.
Вылечившиеся
В Украине зарегистрировано 8 случаев выздоровления от Covid-19.
Что говорят власти
Украина закрыла границы, МИД ввел программу "Защита". Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных и внедряет стандарт "клинической сортировки". В стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты
Не забывайте соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и заботьтесь о близких!
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