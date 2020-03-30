Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся в нашей стране. Podrobnosti.ua собрали свежие новости о заболевших и жертвах опасного вируса.

Зараженные

За сутки было зарегистрировано 73 новых случаев заражения коронавирусом. По статистике МОЗ, в общем насчитывается 548 официально подтвержденных случая инфицирования Covid-19 в Украине.

Жертвы

Всего в Украине официально подтверждено 13 случаев летального исхода от коронавируса.

Вылечившиеся

В Украине зарегистрировано 8 случаев выздоровления от Covid-19.

Что говорят власти

Украина закрыла границы, МИД ввел программу "Защита". Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных и внедряет стандарт "клинической сортировки". В стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты

Не забывайте соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и заботьтесь о близких!