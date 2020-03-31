Украинские спасатели оборудовали пункты приема инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
Сотрудники государственной службы чрезвычайных ситуаций обустроили места обсервации для больных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, пункты приема были созданы на базе учреждений здравоохранения. В этих местах будут находится медики, которые проведут первичный осмотр и окончательно решать вопрос о госпитализации больных граждан.
"Установление пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни",- отмечается в сообщении.
Фото: ГСЧС Украины
Известно, что на территории Украины созданы 217 медицинских пунктов.
Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрированы уже 548 случаев коронавируса, из них 13 закончились летальным исходом.
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