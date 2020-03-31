Сотрудники государственной службы чрезвычайных ситуаций обустроили места обсервации для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, пункты приема были созданы на базе учреждений здравоохранения. В этих местах будут находится медики, которые проведут первичный осмотр и окончательно решать вопрос о госпитализации больных граждан.

"Установление пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни",- отмечается в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

Известно, что на территории Украины созданы 217 медицинских пунктов.

Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрированы уже 548 случаев коронавируса, из них 13 закончились летальным исходом.