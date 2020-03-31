В Великобритании 35-летняя жительница Манчестера Дженни Коулмен сделала решила воспользоваться просроченным кремом для автозагара и стала похожей на Шрека. Об этом пишет издание The Mirror.

"Дженни нанесла пару слоев крема на лицо и тело перед сном. Она заметила странный зеленоватый оттенок, но не придала этому большого значения", - говорится в сообщении.

Утром, посмотрев в зеркало, миссис Коулмен пришла в состояние шока. Мать двоих детей стала похожа, как шутят ее друзья, на Злую Ведьму Запада из "Волшебника из Страны Оз" или на героя популярных мультфильмов Шрека. Ее кожа приобрела выраженный зеленый цвет.

"Увидев себя, я чуть не заплакала… Я просто не могла поверить", - призналась женщина.

Ей пришлось несколько дней безвылазно сидеть дома, отмывая "загар".

Отмечается, что средствами для искусственного загара Дженни пользовалась много лет, и у нее на полке в шкафчике стояло много баночек. На срок годности крема она не взглянула. После этого случая у нее, как она говорит, развилась паранойя: она боялась, что такое может повториться.

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