Во Львове у двух водителей маршрутки обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
По состоянию на 12:00 вторника, 31 марта, во Львове еще у двух водителей АТП-1 с помощью экспресс-тестов обнаружили инфицирования коронавирусом. Этих людей изолировали, у них забрали материалы для проведения ПЦР-тестирования.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой, заявили в пресс-службе Львовского городского совета.
"Мы вчера начали тестирование, тестируем водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, работников социальных служб – всех тех, кто контактирует с людьми. Вчера мы получили через экспресс-тестирование положительный результат у нашей водительницы трамвая. Сегодня по состоянию на 12 часов мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы дальше проводим тестирование", - рассказал Садовой.
Он также отметил, что вчера в пятой больнице у женщины, которая имела воспаление легких, также подтвердили коронавирус.
Всех, у кого экспресс-тест показал положительный результат, направляют на ПЦР-тестирование, чтобы получить 100% результат.
Эти четыре человека находятся на самоизоляции, их самочувствие является не критичным. Люди полностью изолированы, транспорт будет повторно продезинфицирован.
Как уточнили в АТП-1, инфицировались мужчины 1990 и 1976 года рождения.
По состоянию на 12:00 в АТП-1 экспресс-тестами уже проверили 30 водителей. Тестирование продлится до конца дня.
Мэр города призывает львовян быть дома и соблюдать строгий карантин.
Ранее мы писали о том, что во Львове массово тестируют людей на коронавирус.
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