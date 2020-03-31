С 2 апреля Ивано-Франковск вводит ограничения на въезд. Это связано с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал мэр города Руслан Марцинкив, пишет "РБК-Украина".

На въездах в Ивано-Франковск установят контрольно-пропускные пункты, на которых будет проводиться обязательный температурный скрининг.

Въезд в город ограничивается с 00:00 2 апреля. Для этого будет задействована Национальная гвардия.

Еще в Ивано-Франковске с 1 апреля будет ограничено пользование детскими, игровыми и спортивными площадками. Также вводится запрет на посещение парков, запрещено распитие алкогольных напитков и разведения костров на улице.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске у 10 больных пневмонией нашли коронавирус. Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.