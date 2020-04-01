Блокпости та дезінфекція: село на Рівненщині опинилося у центрі епідемії [ Редактировать ]
Село Тинне - центр епідемії коронавірусу на Рівненщині. Нині тут суворий карантин. Усі в'їзди та виїзди заблоковано. Як живуть місцеві мешканці? Бачили наші журналісти.
Безлюдні вулиці, поля ніхто не обробляє. Ось такий вигляд, з висоти пташиного лету, має нині село Тинне - одне з найбільших на Рівненщині. Тут мешкає близько п'яти тисяч людей. Всіх їх відправили на карантин. COVID-19 виявили вже у десяти місцевих. Троє померли. Усі літні жінки. Останній "жертві" вірусу - 58 років.
Олег Вівсяник, виконувач обов'язків керівника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:
Пацієнтка за медичною допомогою не зверталася, займалась самолікуванням, не перебувала на самоізоляції. Дозволяла собі відвідувати родичів та сусідів. пацієнтка хворіла низкою хронічних важких захворювань, що і можливо послужило причинно-наслідковим зв'язком - настанням смерті.
Поки що суворий карантин стримує хворобу.
Віктор Савчин, голова Немовицької ОТГ:
Ця ніч пройшла спокійно. Здорові сказати не можна. Але головне, що всі живі. Через те, що три попередні ночі були з летальними випадками. По словах лікаря амбулаторії, яка знаходиться на території села, дзвінки були. В телефонному режимі дають призначення людям. Ніби не має на сьогоднішній момент таких підозр на коронавірус.
Село оточене блокпостами. На в'їздах цілодобово чергують поліцейські та рятувальники. Усі машини дезінфікують.
Це спеціальні таблетки-капсули, які предназначені для обробки транспорту, який проїжджає. - Ви розбавляєте три таблетки? - Три капсули на півтора літра розбавили і цю суміш- вона вже розбавлена - на бачок. - А скільки на один автомобіль іде дезрозчину - Десь 5 літер.
Із Тинного виїжджати заборонено. Продукти і ліки підвозять лише до блокпостів. Тут їх перевантажують у машини, які курсують тільки закритим селом.
- Це ви далі. - Сюди підвезли, а далі перегружаєте і куда? Далі на склад.
Олександр Кохан, голова Сарненської райдержадміністрації:
Постачання продуктів, постачання медикаментів, захисних масок. всі ті речі, які необхідні для повноцінного життєзабезпечення населення, вони постачаються в достатній мірі і в повному об'ємі.
Хворих з Тинного та сусідніх сіл звозять у Сарненську районну лікарню. Нині тут лікуються восьмеро людей, у яких підтвердили COVID-19. Медзаклад зачинено на карантин. Усіх хворих, окрім тяжких, виписали.
Олег Вівсяник, виконувач обов'язків начальника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:
Медичні працівники забезпечені усіма необхідними засобами захисту Працюють лікарі в посиленому режимі на даний час при повному розгортанні Сарненської центральної районної лікарні можна прийняти 130 пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Загалом на Рівненщині 13 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Ще два десятки підозр перевіряють в лабораторіях. В області організували двадцять мобільних бригад медиків, які виїжджають до людей із підозрою на інфікування.
по теме
Кабмін зобов'язав українців після повернення з-за кордону відправлятися на самоізоляцію
Обсервація для людей, які повернулися з-за кордону, відтепер буде обов'язковою. Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабінет міністрів.
Регіони України посилюють карантинні заходи
Блокпости, температурний скринінг та відмова у в'їзді до міста. Вінниця обмежує пересування транзитного транспорту - через стрімке поширення коронавірусу
Два мільярди людей відправились на карантин
Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро
В Україні вже зафіксували 645 випадків інфікування коронавірусом
Як повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, серед тих, хто здолав недугу по одному пацієнту із Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей. Решту виписали із лікарень Буковини
Пандемія коронавірусу: Італія вводить продуктові талони
Жителі Палермо погрожували брати супермаркети штурмом. Кажуть, що вже не мають за що купувати їжу. Тепер крамниці патрулює поліція, прем'єр пообіцяв державну допомогу малозабезпеченим