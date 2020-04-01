В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда [ Редактировать ]
Согласно решению государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
Согласно тесту обращение областной комиссии, это означает запрет пассажирского движения. Позволят лишь движение грузового транспорта.
"Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезд", - написал Осачук.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске у 10 больных пневмонией нашли коронавирус. Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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