Япония ограничила въезд во страну [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.
Также все, кто въезжает в страну должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин.
Запрет вступит в силу 3 апреля и будет действовать до конца месяца, касаясь прибывающих из 73 стран и территорий, а также посетивших их за последние 14 дней жителей остальных государств.
Ранее сообщалось, что в Токио отмечен резкий скачок коронавирусной инфекции.
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