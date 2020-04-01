В среду, 1 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.

Также все, кто въезжает в страну должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин.

Запрет вступит в силу 3 апреля и будет действовать до конца месяца, касаясь прибывающих из 73 стран и территорий, а также посетивших их за последние 14 дней жителей остальных государств.

Ранее сообщалось, что в Токио отмечен резкий скачок коронавирусной инфекции.