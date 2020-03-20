Япония не будет продлевать карантин в школах [ Редактировать ]
В Японии не будет продлен карантин в школах, и уже в начале апреля дети снова смогут посещать занятия. Об этом сообщил 20 марта министр образования Японии Коичи Хагиуда, передает Reuters.
После вспышки эпидемии коронавируса в соседнем Китае премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом месяце распорядился, чтобы по всей были закрыты все школы - от начальных до старших.
Из-за карантина выпускные вечера в школах, которые в Японии проводятся в середине марта, были отменены. После вынужденных двухнедельных каникул в начале апреля у японских школьников начнется новый учебный год.
Несмотря на то, что количество инфицированных в Японии достигло 1693 человек, медикам удалось обуздать эпидемию. По данным министерства здравоохранения, из 47 префектур в 22 количество случаев заражения коронавирусом составило менее пяти.
Власти рекомендуют избегать массовых собраний и больших скоплений людей. Вместе с тем в Токио считают, что ситуация взята под контроль.
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