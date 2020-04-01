СБУ накрыла сеть производителей "паленой" водки [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины накрыла сеть производителей "левой" алкогольной продукции, которая действовала в трех регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Несколько частных производителей ликероводочной продукции в Винницкой и Харьковской областей наладили нелегальное производство и продажу неучтенного алкоголя. Товар с поддельными марками акцизного они реализовывали владельцам мелких торговых сетей по всей Украине. Оптовые партии продукции отгружали клиентам прямо с территории заводов.
1 апреля оперативники задержали во время доставки заказчикам в Донецкой области, Винницкой и Харьковской областях несколько грузовиков с алкогольными напитками.
В Харьковской области перехватили 25 тысяч бутылок "паленой" водки почти на 1,5 млн грн. В Могилев-Подольском - 5 тысяч литров контрафакта на 2 млн грн.
Грузовик с неучтенным алкоголем задержан даже в районе проведения ООС. В Донецкую область не доехали 18 поддонов с "левой" водкой и коньяком. Стоимость контрафакта - более 13 млн грн.
За незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировку подакцизных товаров ст. 204 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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