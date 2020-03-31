В Днепре ликвидировали очередную незаконную "наливайку", которая работала на жилом массиве "Сокол". Во время инспекции было изъято около 700 литров незаконного алкоголя. Его направят на изготовление антисептиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.

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"Несмотря на запрет городской комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям продажи спиртного на разлив, а также приостановление работы различных заведений, где есть массовое скопление людей, есть предприниматели, которые без всяких разрешительных документов продают спиртные напитки. Около 700 литров изъятого с "наливайки" алкоголя направят на изготовление стерилизационных средств, антисептиков для рук", - говорится в сообщении.



По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, на сегодняшний день уже есть договоренность с фармацевтическими компаниями по изготовлению дезинфикаторов с изъятого сырья, которое город, согласно решению комиссии, будет передавать на давальческой основе, а затем получит готовый продукт бесплатно.

На владельца "наливайки" составлен административный протокол, который передадут в соответствующие инстанции.

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