У Херсоні підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом. Місто закрили на карантин - на в'їздах та виїздах встановили п'ять блокпостів. Про це повідомив заступник міського голови Ігор Козаков на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами COVID-19 діагностували у сорока дворічного чоловіка.

Більше про ситуацію у регіонах країни розкажуть наші кореспонденти.

У Чернівецькій області запроваджують особливий режим в'їзду та виїзду. Тож дозволять рух лише для вантажівок. Більше подробиць обладміністрація наразі не повідомила. Серед хворих - і дві медсестри Хотинської районної лікарні.

Сергій Солодкий, заступник головного лікаря Хотинської Центральної райлікарні:

Одна - у терапевтичному відділенні, а друга медсестра денного стаціонару. І вона була два тижні на лікарняному і зараз вона на роботу ще не виходила. Ця медсестра, що у терапії вона медсестра інфекційного відділення.

В іншій лікарні померла 68-річна пацієнтка. Кілька тижнів тому вона повернулася з Італії. А 29 березня у жінки діагностували коронавірус. Аби зменшити навантаження на медиків та уникнути скупчення хворих, у Чернівцях відкрили перинатальний центр. Його будували з 2012 року. Однак нині приміщення використовуватимуть як госпітальну базу для хворих на коронавірус.

На Львівщині COVID-19 У жінки-водія львівського трамвая, в якої два дні тому експрес-тест дав позитивний результат, інфікування не підтвердилось.

У Харкові двоє людей з підозрою на коронавірус й один хворий. 26-річний чоловік повернувся з Франції. З ним контактували шістнадцять лікарів звичайної лікарні, тепер усі вони на самоізоляції. Чому чоловіку з підозрою на COVID-19 надавали допомогу у звичайній лікарні, в обласній адміністрації не повідомляють, посилаючись на лікарську таємницю.

На Волині COVID-19 підтвердили у чотирьох медиків. Лікар та три медсестри працюють у Луцькій міській клінічній лікарні, де кілька днів тому захворіла директорка. Спочатку експрес-тест не виявив у неї коронавіус. Тож вона лікувала пневмонію в закладі, який очолює. Після того, як лабораторно підтвердили COVID-19, хвору перевели в інфекційну лікарню. Тоді ж з'ясували, що директорка контактувала з п'ятьма співробітниками. Тепер четверо з них також інфіковані.

Тетяна Щербак, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації:

Люди всі в задовільному стані. Критичних ситуацій немає ні в кого. Вжиті всі необхідні заходи і вони лікуються на ізоляції.

Нульовим пацієнтом в регіоні стала семирічна дівчинка. Дитина одужує вдома. А решта медики. В одного з них - лікаря-гінеколога коронавірус підтвердили уже після смерті. Рідні дізнались про результати аналізу уже під час відспівування у церкві. Храм після цього дезінфікували.

Є хворі медики і в Рівному. COVID-19 виявили у сімейної лікарки. Припускають - жінка заразилась від пацієнтки, яку ушпиталили цими вихідними.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області: