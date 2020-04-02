Исследователи Университета Карнеги-Меллона создали сервис, который пытается определить наличие коронавируса по голосу. Система называется COVID Voice Detector и использует для работы искусственный интеллект. Об этом говорится на странице проекта.

Отмечается, что сервис не заменяет полноценный тест и годится для неточной оценки наличия коронавируса.

Над COVID Voice Detector работали инженеры и ученые из стартапов voca.ai, telling.ai, hat-ai.com, занимающихся анализом голосов для судебных процес сов.

После регистрации в сервисе пользователя просят выполнить простые действия: покашлять три раза, произнести алфавит и удерживать гласный звук как можно дольше. Последнее позволяет оценить емкость легких. Полученные данные сравниваются с образцами звуков людей, которые точно были инфицированы коронавирусом.

Пользователя также просят ввести демографические данные: рост, вес, возраст, наличие симптомов.

"Процесс занимает около пяти минут, после чего пользователь получает оценку от 1 до 10 на наличие признаков Covid-19", - говорится в сообщении.

Разработчики говорят, что их тест не является заменой медицински одобренным тестам. Он лишь позволяет оценить вероятность наличия коронавируса в условиях, когда тестирование на него недоступно.

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