Как определить наличие коронавируса по голосу [ Редактировать ]
Исследователи Университета Карнеги-Меллона создали сервис, который пытается определить наличие коронавируса по голосу. Система называется COVID Voice Detector и использует для работы искусственный интеллект. Об этом говорится на странице проекта.
Отмечается, что сервис не заменяет полноценный тест и годится для неточной оценки наличия коронавируса.
Над COVID Voice Detector работали инженеры и ученые из стартапов voca.ai, telling.ai, hat-ai.com, занимающихся анализом голосов для судебных процес сов.
После регистрации в сервисе пользователя просят выполнить простые действия: покашлять три раза, произнести алфавит и удерживать гласный звук как можно дольше. Последнее позволяет оценить емкость легких. Полученные данные сравниваются с образцами звуков людей, которые точно были инфицированы коронавирусом.
Пользователя также просят ввести демографические данные: рост, вес, возраст, наличие симптомов.
"Процесс занимает около пяти минут, после чего пользователь получает оценку от 1 до 10 на наличие признаков Covid-19", - говорится в сообщении.
Разработчики говорят, что их тест не является заменой медицински одобренным тестам. Он лишь позволяет оценить вероятность наличия коронавируса в условиях, когда тестирование на него недоступно.
Ранее сообщалось, что в Apple разработали тест на определение коронавируса. Также читайте о том, что в Китае за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений коронавирусом.
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