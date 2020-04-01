В Україну прибуло 100 тис. тестів на COVID-19 [ Редактировать ]
Двоє українців одужали від коронавірусу за останню добу. Четверо, на жаль, померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 годину ранку кількість підтверджених випадків Covid-19 в Україні 669, 120 з них зафіксували за останню добу.
- Більшість - у столиці 27;
- 20 - на Тернопільщині;
- 19 додалося в Івано-Франківській області;
- 14 в Чернівецькій;
- 13 у Вінницькій;
- 4 на Волині;
- 5 випадків у Київській області;
- По 2 - у Черкаській, Кіровоградській, Сумській та Рівненській;
- По одному випадку підтвердили в Одеській, Полтавській та Луганській областях.
Не змінилась кількість випадків у десяти областях: Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській та Львівській.
Жодного підтвердженого випадку поки немає лише на Миколаївщині.
Кількість летальних випадків збільшилась до 17.
У МОЗ зазначили, причиною смерті тих, хто підхопив Covid-19 найчастіше стають ускладнення через хронічні хвороби. Так, більшість з померлих хворіли на цукровий діабет.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Сьогодні в статистику летальних випадків від коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких ми діагностували коронавірусну хворобу. Це не значить, що у всіх 17 випадків коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку. Люди похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями, особливо з захворюваннями, які пригнічують імунну систему сьогодні є у великій групі ризику, тому захист цих людей - це наш з вами спільний обов'язок.
У рамках гуманітарної допомоги, сьогодні літаком з Китаю в Україну доставили партію ПЛР-тестів для діагностики Covid-19 на 100 тисяч пацієнтів. Такі тести - найточніший метод діагностики. Вони дають змогу виявляти коронавірус на ранній стадії захворювання за кілька годин. Окрім цього, Україна отримала маски, респіратори, біологічні костюми та інфрачервоні термометри.
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