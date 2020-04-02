В Швеции, в городе Бурос, дедушка забрал из детского сада чужого ребенка. По его словам произошло это случайно. Придя домой, бабушка "не признала" ребенка. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.

Бабушка тут же сообщила администрации дошкольного учреждения об ошибке. Чужого ребенка сразу привели обратно.

"То, что произошло, недопустимо. Мы признаем за собой вину. Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли соответствующие меры, чтобы впредь избежать подобной путаницы", - отметил директор детского сада.

В свое оправдание дедушка заявил, что девочка сама поприветствовала его и спокойно отправилась с ним из садика.

Также дети были одного возраста и имели похожие имена.

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