В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса [ Редактировать ]
В Китае суббота, 4 апреля, объявлена общенациональным днем памяти жертв коронавирусной эпидемии. Об этом сообщает "Синьхуа".
В традиционный китайский День поминовения усопших в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
"4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.
Как известно, от коронавируса в Китае умерли 3,3 тыс. человек. Вспышка пришлась на январь-февраль.
Ранее сообщалось, что в Китае за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений коронавирусом. Также читайте о том, что Китай собирается испытать вакцину от коронавируса по всему миру.
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