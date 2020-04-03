В Китае суббота, 4 апреля, объявлена общенациональным днем памяти жертв коронавирусной эпидемии. Об этом сообщает "Синьхуа".

В традиционный китайский День поминовения усопших в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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"4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

Как известно, от коронавируса в Китае умерли 3,3 тыс. человек. Вспышка пришлась на январь-февраль.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений коронавирусом. Также читайте о том, что Китай собирается испытать вакцину от коронавируса по всему миру.