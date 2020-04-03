Пока во всем мире люди борются с пандемией коронавируса COVID-19, тысячи морских черепах вышли на нерест на опустевшие пляжи штата Одиши в Индии. Об этом пишет Правительственный курьер.

Редкое в последние годы явление жители восточного региона Индии зафиксировали на фото. Сотни тысяч оливковых черепах сошли на берег, чтобы за несколько дней построить гнезда и отложить в них яйца.

Отмечается, что ранее это было проблемой, ведь нересту препятствовали толпы туристов. Кроме того, яйца морских черепах являются мишенью браконьеров. По словам экспертов, земноводные отложили более 90 миллионов яиц.

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