Тысячи черепах осели на опустевших пляжах Индии (фото) [ Редактировать ]
Пока во всем мире люди борются с пандемией коронавируса COVID-19, тысячи морских черепах вышли на нерест на опустевшие пляжи штата Одиши в Индии. Об этом пишет Правительственный курьер.
Редкое в последние годы явление жители восточного региона Индии зафиксировали на фото. Сотни тысяч оливковых черепах сошли на берег, чтобы за несколько дней построить гнезда и отложить в них яйца.
Отмечается, что ранее это было проблемой, ведь нересту препятствовали толпы туристов. Кроме того, яйца морских черепах являются мишенью браконьеров. По словам экспертов, земноводные отложили более 90 миллионов яиц.
Ранее мы писали, что в Уэльсе стадо коз заполонило улицы.
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