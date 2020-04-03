Уже два випадки коронавірусу зафіксовано у ЗСУ. Поки - не на фронті. Інфікована лікарка військового шпиталю у Хмельницькому. Другий - у Києві. Ще кількох бійців, які контактували з хворими, відправили на самоізоляцію.

Однак, це лише питання часу - коли ж вірус дістанеться військових частин. Серед цивільних на Донбасі - хвороба вже є.

Спілкуючись з працівниками медичних закладів, команда "Восток SOS" зафіксувала гостру нестачу індивідуальних засобів захисту - особливо це стосується лікарень, розташованих у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Водночас, в ході моніторингу виявлено лікарні, які не планують приймати пацієнтів з ускладненнями від COVID-19 та мають у наявності таку ж чи навіть більшу кількість апаратів ШВЛ, ніж наразі має основна опорна лікарня - КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня".

Персонал щонайменше однієї із зазначених у наказі департаменту охорони здоров'я лікарень - КНП "Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання" - повідомив учасникам моніторингової місії про неготовність медичного закладу до прийому пацієнтів з симптомами COVID-19 через брак медичних кадрів, обладнання та матеріально-технічного забезпечення.

У двох областях зони ООС (Донецькій і Луганській) запроваджено "червоний" режим, отже, як на цьому блокпосту при в'їзді в Луганську область, впустять лише тих, у кого є місцева прописка, але на виїзд їх уже не випустять.

Такі нові умови карантину на Сході. А ще на основних блокпостах з'явилися намети медиків.

У Володимира - температура в нормі. Та ще й екіпірування - окуляри та маска, все за інструкцією. Маску чоловік змайстрував власноруч, бо тут, зрештою як і по всій Україні, вони в дефіциті.

Володимир:

З кальсонів нових ,бачите. Ну, вона ж тут теж на той начос, а що мужику стоїть чик-чик, попришивав резинки.

Якщо патруль виявить, що людина в авто хвора, має діяти за певним алгоритмом.

Олег Крижанівський, батальйону особливого призначення "Миротворець":

Максимальна була 37,2 - І що тоді робили? Не викликали швидку допомогу? - викликаємо там, де 37,8

На момент зйомки сюжету, у двох областях підтвердилися 10 випадків коронавірусу. Якщо кількість хворих зростатиме, населені пункти ізолюють. А от на дозвіл уряду відкрити ринки на Луганщині відповіли категорично.

Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації:

Я ринки поки що не відкрию. Один буде хворий, хто приймає цей товар, - ми не зможемо проконтролювати куди поїхала хвороба.

На дві області визначено 9 лікарень, які прийматимуть хворих на коронавірус. На Луганщині опорною є Рубіжанська.

Інфекційне відділення Рубіжанської міської лікарні, яке встигли відремонтувати у 2017 році, розраховане на 30 ліжкомісць, і за потреби розгорнуть іще 20. Але головна проблема - тут один лікар.

Ось так обробляють "швидку", яка привезла людину з симптомами COVID-19.

Не забувайте, у мене діти, онуки - їх годувати теж треба. Мені "по барабану", мені - аби робота була!

Пацієнтів з симптомами коронавірусу медперсонал приймає ось у таких спецкостюмах. Усе доволі швидко - госпіталізація, огляд, забір аналізів.

Відділення під цілодобовою охороною поліції і закрите для сторонніх. Тут уже троє пацієнтів із підтвердженим діагнозом.

Паники пока нет, ни один человек не уволился и я не слышал о таких намерениях.

Хоча, медики - саме в зоні ризику. Надто - персонал іншого, терапевтичного відділення. У середині тижня сюди потрапила жінка з пневмонією. Їй за кілька днів зробили експрес-тест, результат виявився позитивним.

На карантині тепер усі 30 пацієнтів терапевтичного відділення. У напівізоляції - медпрацівники, які контактували з жінкою.

Едуард Кравченко, директор КНП "Рубіжанська міська лікарня":

Уходят домой их семьи, как бы в полуизоляции. Повышенное требование к средствам индивидуальной защиты, стараются не покидать отделение.

Тим, у кого підозрюють коронавірус, тут роблять тільки експрес-тести.

Едуард Кравченко, директор КНП "Рубіжанська міська лікарня":

Сотрудникам проводили, некоторым пациентам, теперь мы повторно это проведем - потому что те тесты проводились ранее, могли не уловить те антитела.

Хоча, експрес-тести часто дають хибний результат. Аби зробити більш точний тест ПРЛ, зразки відправляють аж до столиці. Бо в області досі не працювала лабораторія!

Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації:

У нас вже де-факто працює лабораторія. Єдине, що офіційно вона працюватиме з п'ятниці, бо ми отримаємо необхідні реактиви. Майже 1800, трохи менше, бо ми щодня робимо тести, але у ніч з п'ятниці на суботу у нашу область прийде ще декілька тисяч тестів.

Чи зміниться корона-статистика із відкриттям лабораторії? І що робити з недостатньою кількістю апаратів ШВЛ і браком медперсоналу? У лікарні зараз працює один медик-інфекціоніст. Потрібно ще мінімум двоє. А якщо захворюваність сягне піку - то ще більше. Про плачевний стан тутешньої медицини пишуть у своєму звіті й волонтери організації "Восток-SOS".

Мы живем на таблетках, на лекарстве.

Але не через коронавірус, звістка про який дісталась і села на лінії фронту.

Может коронавирус и не дойдет, а обстрелы - вот это страшно.

Інеса, жителька Новотошківського:

До вчерашнего дня больше боялись коронавируса, вчера прилетело.

Прилетіло в цей бік щонайменше двадцять мін. Ще засвітла навколо села розірвалися 25 артснарядів. І коли ще кілька тижнів тому Єлизар учив інструкції, як поводитись під час карантину.

Того вечора хлопець миттєво згадав інші правила виживання. Під час обстрілу.

Нельзя возле окон стоять, когда начинают стрелять. - Куда ты прячешься? - В коридор или туалет.

Один зі снарядів великого калібру розірвався біля їхнього будинку.

Інеса, жителька Новотошківського:

Я была здесь, ребенок сам дома, услышали, что в дом прилетел снаряд. Он трубку не берет, всю перетрусило 10 раз, пока долетела до дома - "мама, я телевизор поймал, такой удар сильный был, кот заскочил на меня, весь дом задрожал".

Усього 20 метрів снаряд не долетів до житлового будинку, поряд за 10 метрів - школа, і ось якої глибини вирва.

Була на кухні, воно бабахнуло тєлік работав, я навіть не чула ні свисту ні пострілу, різко - бац!

За 6 років війни вони пережили і дикий страх, і втому. Самоізолюватися їм доводилося не раз. Були без світла і води.

А це - фронтова обсервація. У 2014 році жителі самі облаштували це укриття і досі не квапляться його розбирати.