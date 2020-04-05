Промоутер известного украинского боксера Александра Усика Александр Красюк удивил болельщиков, исполнив на фортепиано всемирно известный хит.

Соответствующее видео он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Ранее мы писали о том, что Усик удивил поклонников неожиданной способностью. Читайте также, когда состоится новый бой Усика с Чисорой.

К слову, во время карантина многие украинские и зарубежные звезды стали более активными в соцсетях: они ведут прямые эфиры и дают онлайн-концерты.