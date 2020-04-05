Неожиданно: промоутер Александра Усика удивил болельщиков (видео) [ Редактировать ]
Промоутер известного украинского боксера Александра Усика Александр Красюк удивил болельщиков, исполнив на фортепиано всемирно известный хит.
Соответствующее видео он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Ранее мы писали о том, что Усик удивил поклонников неожиданной способностью. Читайте также, когда состоится новый бой Усика с Чисорой.
К слову, во время карантина многие украинские и зарубежные звезды стали более активными в соцсетях: они ведут прямые эфиры и дают онлайн-концерты.
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