Уже 1308 людей захворіли на COVID-19 в Україні. 37 померли, 28 - одужали.

За минулу добу виявлено 83 нових випадки інфікування. Найбільше хворих на коронавірус у Києві, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Жодного випадку зараження не виявлено лише у Миколаївській області.

Щоб запобігти поширенню корона вірусу, уряд відсьогодні посилив карантин. Які додаткові обмеження запровадили?

Невинна прогулянка парком може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно з постановою Кабміну всі населені пункти України із понеділка мають жити за новим режимом. Вулиці патрулюватимуть представники Нацгвардії та Нацполіції, а на порушників складатимуть адмінпротоколи. За фізичний опір охоронцям правопорядку - кримінальна відповідальність.

Так, можливо варто це зробити, щоб не розповсюджувався COVID-19. Хочеться і з дитиною вийти, погуляти, тому що вдома знаходитись. Розумію, що це порушення закону буде із завтрашнього дня, але треба буде щось вигадувати, може якось по-іншому розважатися.

Потрібно зараз так, тому що карантин і ми маємо себе зберегти.

Про введення в дію постанови Кабміну людей вже попереджають поліцейські. Поки - в усній формі.

Наряди, я знаю, патрулюють кожного дня, я не буду казати, з якого дня починаючи, але не тільки сьогодні, а й надалі буде патрулювання.

У громадських місцях можна з'являтися лише в масках - магазинних чи саморобних, та з документами, що посвідчують особу;

Діти до 14 років не зможуть пересуватися містом без супроводу одного чи двох батьків;

Людям, старшим за 60 років можна виходити на вулицю лише за крайньої потреби, і не більше, ніж за 2 кілометри від місця самоізоляції.

За порушення обіцяють карати. Та у поліції поки немає механізмів. Зокрема, як перевіряти місце фактичного проживання людини.

Сергій Бурлаков, адвокат:

Значительная часть этих протоколов отправлена на доработку, порядка 60-50%. Их отправляют обратно составителям - это, как правило, полиция. Порядка 6% люди привлечены к ответственности и порядка 2-3% освобождены за незначительностью правонарушения - такая норма тоже есть в законе.

Проте, юристи запевняють, що згодом нормативна база може бути доопрацьована, тож зміни, скоріш за все, не останні за період пандемії.